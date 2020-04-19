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Aktüel

Denizli’de kısıtlamayı ihlal eden 287 kişiye 401 bin 996 TL ceza kesildi

Denizli’de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında karara uymayan 287 kişiye toplamda 401 bin 996 TL ceza kesildi.

2020-04-19 23:02:14 -
Denizli’de kısıtlamayı ihlal eden 287 kişiye 401 bin 996 TL ceza kesildi

Denizli’de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında karara uymayan 287 kişiye toplamda 401 bin 996 TL ceza kesildi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’nin de içinde bulunduğu 31 kentte 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı uygulandı. Karar doğrultusunda Denizlilerin büyük kısmı kısıtlama kararına uyarken, yasağı delip dışarı çıkanlar ise para cezası ile cezalandırıldı. Denizli genelinde iki günlük kısıtlamada 19 Nisan Pazar günü saat 22.00 itibari ile 287 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Emniyet güçleri kısıtlamayı sebepsiz bir şekilde ihlal eden 287 kişiye toplam 401 bin 996 TL idari para cezası uyguladı.



Denizli genelinde kısıtlamayı en çok ihlal eden ilçe 156 kişi ile Pamukkale oldu. Denizli’nin ikinci büyük ilçesi Merkezefendi’de ise 104 kişi ile kısıtlamayı ihlal etti. Kısıtlamayı en az ihlal eden ilçeler ise 1 kişi ile Bozkurt, Buldan ve Tavas oldu.

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