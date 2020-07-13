Denizli'de kayıp çoban 6 gün sonra bulundu
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde sürüsünü otlatmaya gittikten sonra dönmeyen çoban 6 gün sonra bulundu.
İmamlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sökmen'in (44) 7 Temmuz Salı günü koyunlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları Sökmen'i aramaya başladı.
Koyun sürüsünü mahalle yakınlarında bulan yakınları, Sökmen'i arama çalışmasından sonuç alamayınca cumartesi günü jandarmadan yardım istedi.
Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Sökmen'i bugün sabah İmamlar Mahallesi Söğütyanı mevkisinde yürürken gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi.
Gezintiye çıktığını söyleyen ve ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sökmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.