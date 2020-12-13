Denizli'de kavgada kulağı ısırılarak koparılan kişi hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aralarında husumet bulunan kişilerin karıştığı kavgada bir kişinin kulağı koptu, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Fatih Mahallesi'ndeki arsasında kümes hayvanları ve kuşların bakımıyla ilgilenen infaz koruma memuru N.T. ile arsanın yanında evi bulunan N.E. arasında tartışma çıktı.

Husumetli oldukları öğrenilen N.T. ile N.E. arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya N.E'nin bacanağı M.A. da dahil oldu.

Boğuşma sırasında N.T, N.E'nin kulağını ısırarak kopardı. N.T'nin tabancasını alan N.E. ve M.A. da havaya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kulağı kopan N.E. ile darp sonucu yaralanan M.A. ve N.T, hastaneye kaldırıldı.



Olay sırasında N.E'nin kopan kulağı da sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

