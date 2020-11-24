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Aktüel Denizli'de izolasyon kurallarına uymayan 383 kişi yurda gönderildi
Aktüel

Denizli'de izolasyon kurallarına uymayan 383 kişi yurda gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:54:33 -
Denizli'de izolasyon kurallarına uymayan 383 kişi yurda gönderildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 383 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında bugüne kadar Kovid-19 teşhisli veya temaslı oldukları halde karantina kurallarına aykırı hareket eden 383 kişi tespit edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurduna gönderilen bu kişilere 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 5 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Öte yandan bugüne kadar kurallara uymayan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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