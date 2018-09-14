Denizli'de inşaat alanında korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi'nde seyir tepesinde yapay şelale inşaatında çalışan vincin makaralı sistemi koptu. Olayda, vincin ucundaki sepette bulunan ve yaklaşık 30 metreden düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise ağır yaralandı.