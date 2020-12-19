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Aktüel Denizli'de iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Denizli'de iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 02:39:49 -
Denizli'de iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sümer mahallesi Çal caddesindeki iki katlı metruk binada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan cadde, çalışmaların ardından açıldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan evin çatısı çöktü.



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