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Aktüel Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı
Aktüel

Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı

5 araçta hasarın oluştuğu olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:30:31 -
Denizli'de freni boşalan otobüs, park halindeki araçlara çarptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan otobüs, araçlara çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait 20 S 0780 plakalı servis otobüsü, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1260 Sokak'ta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.

Cadde boyunca yaklaşık 700 metre giden otobüs, park halindeki araçlarla, kaldırımdaki ağaç ve elektrik direğine çarparak durdu. Otobüsün çarptığı 5 araçta hasar meydana geldi.

Otobüsün park halindeki kamyonete çarpma anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Kamil Şanverdi, gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Otobüs, yukarıda iki araca çarpmış, burada da üç araca, direğe ve ağaçlara çarpmış. Önce bir gümbürtü oldu, sonra daha kuvvetli ses geldi. Yol kenarındaki aracı alıp sürüklemiş." dedi.

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