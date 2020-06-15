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Aktüel

Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:39:33 -
Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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