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Aktüel Denizli'de FETÖ operasyonu
Aktüel

Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:42:00 -
Denizli'de FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyonda, sabit ve ankesörlü hatlardan arandıkları, örgütün toplantılarına katıldıkları iddia edilen 8 şüpheli ile kapatılan Bank Asya'ya FETÖ'ye destek amacıyla para yatırdığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

dertli

bunlarla uğraşın da,birazda mutfaktaki ZAM TERÖRÜYLEDE UĞRAŞIN,FİYATLAR FÜZE GİBİ BENZİNE GENE ZAM ZAM ZAM...
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SUZAN

BIR SEKILDE TÜYER ONLAR.NİYE BIRAKTILAR Kİ ANLAMADIM???
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