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Denizli'de feci ölüm! Parke taşlarının altında can verdi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde parke taşı üreten bir işletmede çalışan işçi Necdet Karacığa (45), kamyona yükleme yapılırken üzerine parke taşlarının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:28
Denizli'de feci ölüm! Parke taşlarının altında can verdi

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Parke taşı üretim tesisinde çalışan işçi Necdet Karacığa, kamyona yükleme yapılırken üzerine devrilen kilit parke taşlarının altında kalarak ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından taşların altından çıkarılan Karacığa, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Necdet Karacığa'nın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:28
  1. Denizli
  2. iş kazası
  3. Korkunç ölüm
  4. Parke taşlarının altında kaldı

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