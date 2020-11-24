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Aktüel Denizli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sikke ele geçirildi
Aktüel

Denizli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:07:02 -
Denizli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve sikke ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kilo 50 gram metamfetamin ile tarihi eser niteliğindeki 121'i sikke 165 obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Deliktaş Mahallesi yakınlarında, takip edilen bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği Arya'nın da katıldığı aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonetteki iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaşadıkları yerlere de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda tarihi eser niteliğindeki 121'i sikke olmak üzere 165 obje ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.

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