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Aktüel Denizli'de diyalizden çıkan kadın bıçakla yaralandı
Aktüel

Denizli'de diyalizden çıkan kadın bıçakla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:20:15 -
Denizli'de diyalizden çıkan kadın bıçakla yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde diyaliz tedavisinden çıkan kadın, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Böbrek hastası olan bir çocuk annesi Naime C. (36), Merkezefendi Mahallesi'nde tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde karnından bıçakla yaralandı.

Kadının çığlık atması üzerine merkezdeki hemşireler yardıma koştu. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Naime C'nin, anlaşmalı boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı, bir süre önce Antalya'daki evini terk ederek Denizli'deki abisinin yanında yaşamaya başladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili kadının eski eşi Ali Rıza K, gözaltına alındı.

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