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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:52:41 -
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayaca Mahallesi'nde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Osman Yankayış'ın kullandığı 20 P 1521 plakalı traktör, eğitimli arazide devrildi.

Traktörün altında kalan Yankayış, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Yankayış'ın cenazesi, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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