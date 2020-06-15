Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Çetin yönetimindeki 20 EH 267 plakalı otomobil, Uzunpınar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Otomobilde sıkışan Çetin, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.