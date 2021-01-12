Denizli'de deprem mi oldu? Denizli depremi kaç şiddetinde?
Denizli ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, Denizli depreminin 09.30'da gerçekleştiğini bildirirken şiddetini 4.0 olarak duyurdu. AFAD ayrıca, Denizli depreminin merkez üssünün Pamukkale olduğu bildirildi. Kandilli Rasathanesi de sarsıntıya ilişkin olarak son dakika bilgilendirme notu paylaştı. Kandilli, Denizli'de meydana gelen depremin 3.9 şiddetinde ve 1.9 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. İşte, Denizli depremine ilişkin gelişmeler ve son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden elde edilen bilgiye göre, Denizli'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Denizli'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Pamukkale ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, Denizli'de hissedilen depremin saat 09.30'da, 7.24 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.