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Aktüel Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
Aktüel

Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:31:20 -
Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekke Mahallesi'ne bağlı Şahintepesi mevkisinde, Denizli-Antalya kara yolu kenarında yangın çıktı.

Trafik polislerinin ihbarı üzerine yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 helikopter ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi.

Ormanlık alana da sıçrayan yangın nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında yol kenarında ateş yaktığı iddiası üzerine akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Çetin S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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