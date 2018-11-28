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Denizli'de cami lojmanı küle döndü, Kur'an-ı Kerim yanmadı

Denizli'de bir cami lojmanında çıkan yangında, evin içinde bulunan eşyaların tamamı küle dönerken, Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkat çekti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:07
Denizli'de cami lojmanı küle döndü, Kur'an-ı Kerim yanmadı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki bir caminin lojmanında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim ise yanmadı.

Çivril ilçesi Belence Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde cami imamı ve annesinin evde bulunduğu sırada evin çatısında yangın çıktı. Evin ahşap çatısında başlayan ve bir anda büyüyen yangına mahalle sakinleri ve cami imamı Yusuf Ayhan müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

İmam lojmanı ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi

Köyde bulunan orman yangın tankerleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangın sonrası lojman ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından evde yaptığı incelemede, yangının çatıdaki elektrik kablolarının aşırı ısınmasından çıkmış olabileceğini belirtti.

Öte yandan evin tamamen yanmasına rağmen bir tek Kuran-ı Kerim’in yanmadığını ifade edildi. Yangın sonrası bulunduğu yerden alınan Kuran-ı Kerim ev sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:07
  1. Denizli
  2. Çivril
  3. yangın
  4. cami lojmanı

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