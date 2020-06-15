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Aktüel

Denizli’de bir hafta içerisinde 81 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 44’ü yaralanmalı olmak üzere 81 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:03:14 -
Denizli’de bir hafta içerisinde 81 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 44’ü yaralanmalı olmak üzere 81 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 40 bin 707 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 105 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.


Kent genelinde toplamda 81 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 44’ü yaralanmalı, 37’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.


Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

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