Denizli'de bir deprem daha! Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre, Denizli Acıpayam, 3.8 şiddetindeki depremle bir kez daha sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem oldu. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 21 Mart'ta Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından, 26 saatte bölgede toplam 501 artçı sarsıntı olmuştu. Denizlililer, geceyi çadırlarda ve araçlarında geçirmişti.

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