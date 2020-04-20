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Aktüel

Denizli'de bariyerelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

2020-04-20 01:05:41 -
Denizli'de bariyerelere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çivril'den Denizli istikametine giden Kadir Osan idaresindeki 20 GF 538 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kadir Osan, yolcular Ozan Şımarık ve Mesut Şımarık, itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilde sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunanların belediyede çalıştıkları öğrenildi.



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