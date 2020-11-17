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Aktüel Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
Aktüel

Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:23:57 -
Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde Batuhan K. (9), babası Niyazi K'nin tarlada kullandığı traktörün arkasında takılı hububat ekme makinesinin üzerinden düştü.

Ardından geri manevra yapan traktörün altında kalan çocuk, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Baba Niyazi K, ifadesi için karakola götürüldü.

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