Denizli yine sallandı! Denizli'de saat 07.26'da merkez üssü Çardak olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.26'da merkez üssü Denizli Çardak olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Akdeniz'de sallandı Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 07.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 6.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.