Denizli yine sallandı!
Denizli'de saat 07.26'da merkez üssü Çardak olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.26'da merkez üssü Denizli Çardak olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Akdeniz'de sallandı
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 07.06'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 6.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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