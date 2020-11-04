Denizli ve Bolu'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli ve Bolu'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas ilçesi Balkıca Mahallesi'nde telefonla dolandırıldığını öne süren 66 yaşındaki emekli O.K'nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

O.K, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan şüphelinin, "İsminiz FETÖ soruşturmasına karışmış. Adınıza ait çıkartılan 15 telefon hattında ByLock çıktı." diyerek evine gelip 350 bin lirasını aldığını ifade etti.

JASAT ekipleri, mağdurun ifadeleri ve 43 güvenlik kamerasının kayıtlarından, zanlıların kullandığı otomobili belirledi.

Adana'dan Denizli'ye gasp ve hırsızlık için geldikleri belirtilen şüphelilerden H.Ç. (34) ve A.G. (40) Bolu'da, E.Ç. (25), B.K. (38) ve 125 suç kaydı bulunan Y.A. (35) ise Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, H.Ç. ile A.G'nin 23 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde M.T'ye ait aracın lastiklerini patlatarak yardım etme bahanesiyle 55 bin lirasını çalıp kaçtığı ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelilerin bir pastanede buluşarak konuşması, mahalleye girme ve ayrılma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.