Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir yarış olacak

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ve Mustafa Denizli, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Nursal Bilgin, "Bizi kırmayarak Kasımpaşa Kulübü'ne geldiği için, hatta şeref verdiği için Denizli'ye çok teşekkür ediyorum. Geçmiş senelerde hakkımız olan başarıyı, bu sene iyi noktalara taşıyacağına kalpten inanıyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız" diye konuştu.

"KASIMPAŞA İLE BULUŞMAM, GECİKMİŞ BİR BULUŞMA OLDU"

Mustafa Denizli ise, Kasımpaşa'da görev alacağı için çok heyecanlı olduğunu ve genç futbolculara fırsat tanıyacağını ifade ederek, "Bugün Türkiye'nin en güzel tesislerinden birinde sizinle beraberiz. Hayatımız mücadeleyle geçti. Bazılarını kazandık bazılarını ise kaybettik. Bu yarışı devam ettirmek için buradayız. Şartlar bizi nereye götürecek bunu hep birlikte yaşayacağız. Kasımpaşa ile buluşmam, gecikmiş bir buluşma oldu. Daha önce Turgay Ciner teklif yapmıştı ama o günkü şartlar buna izin vermemişti. Bu birlikteliği hayata geçirmek için müsait değildik. Son derece heyecanlıyım. İlk maçımız Göztepe ile ve Göztepe, Türkiye için de İzmir için de çok değerli bir ekip.

Bir Göztepe maçıyla ara vermiştim, yine bir Göztepe maçıyla başlıyorum. Böyle bir rakiple karşılaşmak çok güzel. İnşallah izleyenler de güzel bir karşılaşma izlerler. Kısa bir anlaşma yaptık. Önce bakalım bu kısa süre içinde neler yapabiliriz. Daha sonra da uzun vadeli çalışmalarımızı başlatacağız. Gördüğünüz gibi transferlerle değil, kendi içimizden yetişen futbolcularla devam eden bir kulüp ve ben de böyle yapmak istiyorum. Genç futbolculara fırsat tanıyacağım. Ligde şu anda geride olan çok değerli rakiplerle mücadele edeceğiz. Kasımpaşa'da önce izleyenlerin sonra da mücadele edenlerin memnun kalacağı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim. Bunu başaracak ortamı mutlaka yakalayacağız" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ, AVRUPA'YA GİTMEK"

İstanbul ekibinde gerçekleştirmek istediği önemli hedefleri olduğunu vurgulayan Denizli, "Benim de takımın da önünde önemli hedefler var. İnşallah sezon sonu bu hedeflere varıp, önümüzdeki sezon da Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz. İyi bir kadro ve genç futbolcularım var. Zaman içinde birbirimizi daha iyi anlayacağız. Umarım kısa sürede ekibe, yönetimimize ve kulübümüze önemli avantajlar yaratacağız. Allah hepimize yardımcı olsun ve düşüncelerimizi gerçekleştirmek için fırsat tanısın" dedi.

"TERİM VE GÜNEŞ İLE GÜZEL BİR YARIŞ OLACAK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile de rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine Denizli, "İkisi de benim için çok değerli, ülke için de öyle. Rakip olacağız, biz Kasımpaşa olarak aynı heyecanları yaşayabilirsek çok mutlu olacağım. Zaman ilaçtır. Bakalım önümüzdeki yıllarda bu yarış neleri gösterecek. Allah bizi birbirimizden ayırmasın, hem dostluk anlamında hem de yarış olarak" ifadelerine yer verdi.

"FUTBOLUN KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kasımpaşa olarak sahaya yansıtılan futbolun kalitesini yükseltmeye çalışacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "7 hafta, yaklaşık ligin 5'te 1'lik süreci geride kaldı. Lig tablosuna baktığımızda liderin 3 puan gerisinde, bazı rakiplerimizin de önünde olduğumuzu görüyoruz. Hedef öncelikle Avrupa. Bu hangi klasmanda gerçekleşir onu bilemiyorum. Hedefe varmak isteyen felsefeye sahipseniz ve o kadroda varsa gerçekleştirirsiniz. Ben bunu futbolcularımdan daha çok yaşadım ve bununla birlikte futbolcularıma öncelik etmek için saha içinde de, saha dışında da çalışmalar yapacağım. Türkiye liginde görünen tablo şu, geçen yıl çok iyi bir mücadeleye şahit oldu. Avrupa'da takip edilen, heyecanlı bir ligdik ancak futbolumuz aynı kaliteye sahip değildi.

En azından Kasımpaşa olarak kaliteyi yukarı çıkarırsak futbolumuz izleyenlere keyif verecektir. Eğer yardımcıya ihtiyaç olursa önümüzdeki cuma günü Göztepe maçından sonra gideririz ancak bu konuyla ilgili şu an bir mazeretimiz yok. İki kişilik üç kişilik çalışır, gideririz. Şu an yeterli kadroya sahibiz. Kulüpte çalışanlar da var şu an. Bu konuda en büyük yardımcılarımız onlar olacak bize. Sonrasından mümkün olabilirse alacağım kişiler olacaktır. Teknik hayatımın tamamında bana yardımcı olanların çoğu görev alıyor. Ama ihtiyaç durumunda konuşacağız" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz ve sahibi Turgay Ciner'e teşekkür eden tecrübeli teknik adam, açıklamalarını şöyle tamamladı; "Başta Turgay Ciner olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ama saha içi sonuçlar da çok önemli. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız. Türkiye keyifli bir yarışın izleyicisi olacak. Öyle düşünüyorum. Tesisler çok güzel. Merkeze biraz uzak belki ama güzelliği de bundan kaynaklanıyor. Kamp ortamı var. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Antrenmanlarımız basına maç gününden bir gün önceye kadar açıktır. Sizleri de görmek isteriz."