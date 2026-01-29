Denizli OSB yönetiminden Vali Köşger’e ziyaret

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Denizli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, göreve başlayan Vali Yavuz Selim Köşger’i ziyaret ederek sanayi ve kamu iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliği görevine atanan Yavuz Selim Köşger’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci, Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valiliği görevine atanan Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Ziyarette, Denizli’nin sanayi, üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu ve sanayi iş birliğinin önemi vurgulandı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkılara ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı görüşmede, ortak akıl ve güçlü koordinasyonla hayata geçirilebilecek projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli’nin sanayi potansiyelinin daha da güçlenmesi adına Denizli Valiliği öncülüğünde yürütülecek her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’e yeni görevinde başarılar diledi.

