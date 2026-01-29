  • İSTANBUL
Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu.

#1
Foto - Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon avro kazandı.

#2
Foto - Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

#3
Foto - Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu.

#4
Foto - Galatasaray’ın UEFA kazancı 42,5 milyon avro

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon avro daha yazdırdı. An itibarıyla UEFA’dan toplamda 42,5 milyon avro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.

