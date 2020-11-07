  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden iş kazasından ölen kişiye ilişkin açıklama
Aktüel

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden iş kazasından ölen kişiye ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:41:49 -
Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden iş kazasından ölen kişiye ilişkin açıklama

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 nedeniyle Denizli'de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve iş kazası geçiren bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle Denizli'de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve iş kazası geçiren 17 yaşındaki bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddiasını içeren haberlerin basında yer alması nedeniyle bir açıklama ihtiyacı doğduğunu aktarıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde söz konusu edilen hastanın yaşının 18 olduğu belirtilen açıklamada, erkek hastanın saat 17.46 itibarıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi acil servisine getirildiği, hastanın geldiğinde bilincinin kapalı, genel durumunun kötü olduğunu kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun bakımda hasta için yatak ayarlanmasına rağmen henüz acil serviste mekanik ventilatöre bağlı halde iken kardiyak arrest gelişmiş, resüssitasyona cevap vermemesi üzerine saat 20.45'de exitus olarak kabul edilmiştir. Yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve iş kazası geçiren bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Kovid-19 şüpheli ve pozitif vakalar için ayrı bir taşıma sistemi kurulmuş ve kullanılmakta olup, pozitif vakaların ayrı, şüpheli vakaların ayrı araçlarla nakli sağlanmaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama
Dünya

Yeni ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçti..
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay