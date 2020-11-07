Denizli İl Sağlık Müdürlüğünden iş kazasından ölen kişiye ilişkin açıklama

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 nedeniyle Denizli'de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve iş kazası geçiren bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle Denizli'de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve iş kazası geçiren 17 yaşındaki bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddiasını içeren haberlerin basında yer alması nedeniyle bir açıklama ihtiyacı doğduğunu aktarıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde söz konusu edilen hastanın yaşının 18 olduğu belirtilen açıklamada, erkek hastanın saat 17.46 itibarıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi acil servisine getirildiği, hastanın geldiğinde bilincinin kapalı, genel durumunun kötü olduğunu kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun bakımda hasta için yatak ayarlanmasına rağmen henüz acil serviste mekanik ventilatöre bağlı halde iken kardiyak arrest gelişmiş, resüssitasyona cevap vermemesi üzerine saat 20.45'de exitus olarak kabul edilmiştir. Yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve iş kazası geçiren bir gencin yatak olmadığı için kurtarılamadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Kovid-19 şüpheli ve pozitif vakalar için ayrı bir taşıma sistemi kurulmuş ve kullanılmakta olup, pozitif vakaların ayrı, şüpheli vakaların ayrı araçlarla nakli sağlanmaktadır."