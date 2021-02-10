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Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait işyerleri kiraya verilecek
Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait işyerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 20 işyeri açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:10:00 -
Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait işyerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihaleler, 18.02.2021 tarih ve saat 14.12’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilecek veya bedelsiz olarak temin edilebilecek.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce ilanla belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekiyor.

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