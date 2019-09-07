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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3 bin öğrenciye burs

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı kapsamında 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL destek sağlanacak.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:47
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3 bin öğrenciye burs

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı kapsamında 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL destek sağlanacak. 9 Eylül’de başlayacak olan başvurular 4 Ekim’de sona erecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımını bu yıl da devam ettiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlatacağı öğrenim yardımı müracaatları resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. 4 Ekim 2019’a kadar devam edecek başvuru kapsamında öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 100 lira olmak üzere toplamda 3 milyon TL destek sağlanacak.



Tüm ilçelerden başvuru yapılabilecek


Denizli merkez ve tüm ilçelerden yapılabilecek başvurularda dikkate alınacak şartlarda öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:47
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