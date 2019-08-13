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Denizlerimiz BM’nin merkezinde sergiyle anlatılacak

Türk Deniz Araştırmaları Vakfının hazırladığı “Türkiye Denizlerini Keşfedelim” isimli sergi, BM’nin New York’taki merkezinde ziyarete açılıyor.

13 Ağustos 2019 Salı 12:17
Denizlerimiz BM’nin merkezinde sergiyle anlatılacak

Türk Deniz Araştırmaları Vakfının hazırladığı “Türkiye Denizlerini Keşfedelim” isimli sergi, BM’nin New York’taki merkezinde ziyarete açılıyor.


Türk Deniz Araştırmaları Vakfının denizlerimizi ve denizel biyoçeşitliliği tanıtmak için hazırladığı “Türkiye Denizlerini Keşfedelim” isimli sergi, Birleşmiş Milletler (BM) Örgütünün New York’taki merkezinde ziyarete açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Daimi temsilciğinin himayesinde sergilenecek 34 fotoğraf, 100’den fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’na denk gelen 19- 23 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak. Sergide Türkiye’nin doğu Akdeniz’de deniz çevresinin korunması için yaptığı bilimsel araştırmalardan örnekler de bulunuyor.



Uluslararası konferansta Türk denizleri


Denizlerimizin korunması için önemli projelere imza atan ve uluslararası arena da ülkemizi başarıyla temsil eden Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün ABD’nin New York kentinde ki merkezinde bir sergi açıyor.


Sergide Türkiye’nin dört denizini temsil eden 50X70 santimetre boylarında 34 resim, açıklamalarıyla birlikte 193 ülkenin temsil edildiği BM merkez binasında ziyarete açık olacak. Yüzden fazla ülke temsilcisinin katılacağı Hükümetler Arası Açık Denizlerin Korunması ve Yönetimi Konferansı’na denk getirilen sergiyle daha çok delegeye ulaşmak ve Türkiye denizleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.



Kurtarılan balinadan nesli tükenen orfoza


Sergilenecek fotoğraflar arasında 2002 yılında Fethiye’de kurtarılan Kaşalot Balinası, küresel iklim değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, yabancı istilacı türler ve etkileri, koruma altındaki köpekbalıkları, tehdit altındaki deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesindeki orfozlar var. Mavi ekonomi için önemli hale gelen balık çiftlikleri, balık üretimi ve kadın balıkçılara ilişkin fotoğraflar da serginin iddialı öğelerinden olurken orkinos, palamut ve deniz kaplumbağaları gibi göçmen türler de sergide görülecek deniz canlıları arasında yer alıyor.


Sergide ayrıca dünya deniz ve okyanuslarında giderek artan plastik kirliliği konusunda Türk Deniz Araştırmaları Vakfının yaptığı çalışmalar da anlatılacak.



“Doğu Akdeniz’de ki imajımıza katkı sağlayacak”


Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Sergi, son zamanlarda Doğu Akdeniz’de ki enerji arayışıyla ilgili tartışmalarda Türkiye’nin imajına katkı sağlayacak. Ayrıca, beş deniz bilimleri uzmanımız, New York’ta açık denizlerin korunması ve yönetimi konferansında değişik projeler için görüşmelerde bulunacak” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:17
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