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Gıda Denizlerde bolluk! Kilosu 50 TL
Gıda

Denizlerde bolluk! Kilosu 50 TL

Yeniakit Publisher
2023-09-12 09:40:00 -
Denizlerde bolluk! Kilosu 50 TL

Bu yıl denizlerde balık bolluğu yaşanıyor. Bu bolluk fiyatların da düşmesini sağladı. İşte, güncel rakamlar...

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları yeniden dolmaya başladı. Balık fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşanırken hamsi, kofana, sardalya ve palamut bolluğu ise balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarında çeşitlilik arttı. Aynı zamanda fiyatların da düşüşe geçmesi vatandaşı memnun etti. Yasakların ardından avlanmaya çıkan balıkçıların yüzünü hamsi, palamut, ve kofana güldürdü. 11 gün önce 800 liraya satılan kofana, av yasağının kalkmasıyla 200 liraya düştü. Hamsi fiyatı ise 50 ile 100 TL arasında değişiklik gösterdi. Ünlü balıkçı Kenan Balcı, çıkan balık çeşitliliği ve bolluğuyla ilgili, “En iyi balık, bol çıkan ve ucuz olan balıktır. Çünkü balık bol çıkmıştır. Balık der ki ‘beni sat, beni satmazsan bozulurum’. Öyle ki Türkiye'nin her yerine Edirne'den Kars'a taze balık ulaşıyor” dedi.

"Denizden balık fışkırıyor"

Fiyatlardaki ucuzluğa dikkat çeken Balcı, "Bugün 11. günümüz. Denizden balık fışkırıyor, herkes balık yemeli. Bakın kofana 10 gün önce 800 TL idi. Bugün ise hamsiden ucuz 200 TL. Hamsi 50 TL ile 100 TL arasında sardalya da keza aynı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü başbakanlığı döneminde dört buçuk ay av yasağı yaptı ve yumurta döneminde balık tutulmadı. Şimdi ise çok şükür bunun faydasını görüyoruz. Sofralarımızda hiç balık eksik olmuyor. İnşallah havalar böyle devam ederse daha da bolluk olacak" ifadelerini kullandı.

Balık fiyatlarına şaşıran vatandaş Sunay Cantürk, "Kofananın fiyatını gördüm çok şaşırdım. En son geldiğimde 800 liraydı, 200 liraya düşmüş. Şimdi kofana alacağım ve yiyebildiğimizi yiyeceğiz, yiyemediğimizi buzluğa kaldıracağız. Balığı seviyoruz, çocuklarımıza da yediriyoruz" dedi.
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