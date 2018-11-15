Denizi kirletene 5 kat fazla ceza ödeyecek

Daha önceki yıllarda su, süt şişelerinin biriktirildiğini, bunların depozitolarının alındığını anımsatan Kurum, şimdi ise bu şişelerin toplanma ihtiyacının hissedilmediğine işaret etti. Teklifte, buna ilişkin hükümler bulunduğunu aktaran Kurum, plastik poşet konusunun da önemli olduğunu vurguladı. Yapılan araştırmalara göre 2050 yılında plastik atık miktarının denizlerdeki balık miktarını geçeceğini kaydeden Bakan Kurum, “Bu önemli bir veri. Pet şişe 400 yıl, cam şişe 4 bin yılda, metal kutu 10 yılda, plastik poşet 100 yılda geri dönüştürülüyor ve plastik poşeti geri dönüştürebilmenin maliyeti ürettiğinizden daha fazla. Yılda yaklaşık 30, 35 milyar adet plastik poşet tüketiyoruz” dedi. Foça’daki deniz kirliliğinin temizlenmesi için 25 milyon lira bedel harcandığını hatırlatan Kurum, deniz kirliliğine neden olan firmalara, gemilere cezai işlemin miktarını 5 kat artıracaklarını ifade etti. Kurum, 2019’dan itibaren başlayacak düzenlemeyle poşetlerden 25 kuruş ücret alınacağını belirterek, 2025 yılına kadar yıllık kişi başı poşet tüketimini 40’a düşürüp, yüzde 90 tasarruf sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Sıfır Atık Projesi’ni 2023’te tüm Türkiye’de uyguladığımız zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız.