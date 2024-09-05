  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Koç yeni adresini duyurdu! Büyük buluşma gerçekleşecek… Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç açıkladı! Gündemi altüst eden gelişme…

Türkiye’den Mısır kararı! Bakanlık yeni anlaşmayı duyurdu

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yeni adresini duyurdu! Yunanistan, Fransa, İsrail ve Rumlar çıldıracak

Millet kaç kez dersinizi verdi! Hangi ferasetten bahsediyorsun Müsavat efendi?

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu!

Gündemi altüst eden tarikat! İsmi okunan kendini Hz. Ali için öldürüyor

Ekrem, adaleti hedef alıp milleti tahrik ediyor Yüksek mahkemeye alçak tehdit

Yine CHP yine 15 Temmuz skandalı

Kriz çözüldü: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu!

Sigara tiryakilerine müjde! Canan Karatay sigarayı bıraktıracak formülü açıkladı
Yaşam Denize girdi bir daha haber alınamadı
Yaşam

Denize girdi bir daha haber alınamadı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 20:02:00 -

Antalya'da bir kişi denize girdi. Denize giren kişinin dönmemesi üzerine polis alarma geçti.

Antalya'da denize giren bir kişinin geri dönmediği ihbarı polisi alarma geçirdi. Denizde ve karada uzun süren arama çalışmalarında şahsa ulaşılamazken geriye denize girdiği noktada çıkardığı ayakkabı ve çorabı kaldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Sahilde oturan vatandaşlar akşam saatlerinde denize giren bir kişinin aradan uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmediğini fark etmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi. Ekiplerinde şahsın en son görüldüğü noktanın açığında aramalarını sürdürürken, polis ekipleri ve bekçilerde karadan şahsa ulaşmaya çalıştı. Görgü tanıkları 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın 20.45 civarında sahile gelerek denize girdiğini ve bir daha geri dönmediğini belirtti.

“Denize girdi, bir daha geri dönmedi”

Ailesiyle birlikte Konyaaltı sahilinde bulunduğu belirtilen şahsı son görenlerden Özcan Ordu isimli vatandaş, “Burada oturuyorduk. Saat 20.45 sıralarında bir vatandaş geldi. Üzerinde siyah bir şort ve ayakkabıları vardı. Ayakkabılarını çıkartarak denize girdi. İleriye doğru baya bir açıldı, ipleri geçti. Ondan sonra geri gelmedi. Saat 19.00'dar beri buradayım ben halada geri gelmedi. Arama kurtarma çalışmaları başladı. 20.35 civarı denize girdi, ortalama 4 saate yakındır kayıp” ifadelerini kullandı.

Uzun süre denizde ve karada arama yapan ekipler her hangi bir ize ulaşamazken, şahıstan geriye denize girdiği noktada çıkardığı ayakkabısı ve çorabı kaldı.

Polis ekiplerinin kayıplara karışan şahsı araştırma çalışması sürüyor.

O ilimiz eylül ayında beyaza büründü
O ilimiz eylül ayında beyaza büründü

Yaşam

O ilimiz eylül ayında beyaza büründü

Samsun'da 'olmaz' denileni yaptı! Bu bahçede ne ararsanız var
Samsun'da 'olmaz' denileni yaptı! Bu bahçede ne ararsanız var

Yaşam

Samsun'da 'olmaz' denileni yaptı! Bu bahçede ne ararsanız var

Bu ağaç mevsimleri karıştırdı! Önce yaprak döktü sonra çiçek açtı
Bu ağaç mevsimleri karıştırdı! Önce yaprak döktü sonra çiçek açtı

Yaşam

Bu ağaç mevsimleri karıştırdı! Önce yaprak döktü sonra çiçek açtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23