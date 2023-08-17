Denize düşen İETT değil Ekrem'in hayalleri!
Eminönü'nde sabah saatlerinde bir İETT otobüsü denize uçtu.
Akıl almaz bir şekilde kaza geçiren otobüs çekici yardımıyla 6 saat süren çalışmanın ardından sudan çıkartıldı.
Sorumlu olduğu kenti terk edip, Cumhurbaşkanlığı hayaliyle Türkiye'yi dolaşan, seçim hezimetinden sonra da CHP Genel Başkanlığı koltuğuna göz diken İmamoğlu, bunu da başaramayınca orta yerde bıraktığı İstanbul'a yeniden talip oldu.
Ekrem'in İETT'lerinin yaşadığı kazalara eklenen sonuncusu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Kazaya ilişkin denize düşen İETT otobüsü değil İmamoğlu'nun hayalleri yorumu yapıldı.
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