Denizden Tahtalı Dağı zirvesine koşuya kaydolmak için son 3 gün kaldı! 12.Corendon Tahtalı Run to Sky kayıtları 27 Nisan akşamı sona eriyor

Akdeniz’in kalbinde, Kemer’in eşsiz doğasında denizden zirveye uzanan benzersiz parkuruyla dünyanın en etkileyici dağ koşularından biri olan Corendon Tahtalı Run to Sky yarışının kayıtları, 27 Nisan Pazartesi akşamı sona eriyor.

Tahtalı’ya koşu: denizden gökyüzüne uzanan efsanevi rota

Antalya’nın Kemer ilçesinde 8-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarış, sporculara yalnızca bir koşu değil; doğa, tarih ve mitolojiyle iç içe bir deneyim sunuyor. Deniz seviyesinden başlayarak Olympos’un zirvesi olarak anılan Tahtalı Dağı’na uzanan parkur, katılımcıları gökyüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Yanartaş’ın sönmeyen ateşinden zirveye

Koşucular, Çıralı’dan start alarak nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların izlerini taşıyan sahilde ilk adımlarını atıyor. Ardından, binlerce yıldır sönmeyen alevleriyle efsanelere konu olan Yanartaş’tan geçerek, tarihte ilk olimpiyat ateşinin ilham kaynağı olarak kabul edilen bu eşsiz doğa harikasının içinden ilerliyor.

Bu yolculuk, sporcuları sadece fiziksel bir mücadeleye değil; mitolojik bir hikâyenin parçası olmaya davet ediyor.

2026 parkurları

KemeRun (12 km) – Kemer manzarası eşliğinde kısa parkur
Run to Sky (27 km) – Tahtalı Zirvesi finişi
Phaselis Run (43 km) – 2026’da ilk kez! Antik kent deneyimi

Son çağrı!

Corendon Tahtalı Run to Sky 2026’da yer almak isteyenler için kayıtlar 27 Nisan Pazartesi akşamı sona eriyor.

 

 

