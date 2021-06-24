Corona virüsünün deniz veya havuz suyundan bulaştığına dair bir bilginin olup olmadığı merak ediliyor. Deniz ve havuz tatili yapmak isteyenler koronavirüs hastalığının bulaşmasından korkuyor. Peki Koronavirüs suda bulaşıyor mu?

Denizden, havuzdan virüs bulaşır mı?

Yaz aylarına korona virüs salgınının gölgesinde giren Türkiye ve diğer ülkelerde Covid-19'un deniz suyu ve havuzda bulaşma riski merak konusu oldu. Yapılan araştırmalar, korona virüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ortaya koysa da uzmanlar, tatil merkezlerindeki ortak alanlarda güvenli mesafeye dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, virüsün havuzdan ve denizden bulaşmadığını teyit ederek, "Bu konuda denize ve havuza girmenin problem oluşturmadığını ifade edebiliriz, fakat özellikle havuzlarda bazı önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemler de havuz suyundan bulaştığı için değil, şezlonglar, tırabzanlar, kullanılan malzemeler, soyunma odaları ve bu odalardaki malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonu, tabi ki de insanlarla olan mesafemizin korunmasıdır" dedi.

Bu hususlara dikkat edildiği takdirde bir sorun olmayacağını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, "Denizler daha avantajlı. Deniz suyunun tuzlu olması ve sahillerin daha açık ve geniş alanlar olmasından dolayı virüs bakımından daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de bazı önlemler almamız gerek. Havuzlarda Covid-19 mücadelesi ve alınacak önlemler ile ilgili sorumlu bir görevli olmalı ve bu görevlinin konu ile alakalı eğitim almış olması gereklidir. Havuz suyunun da dezenfekte edilmiş olması gerekiyor. Bütün yüzme havuzları; tatil yerleri, siteler ve özel havuzlarda belirli aralıklarla kimyasal dezenfektan maddelerle dezenfekte edilmektedir. Bu işlemin daha dikkatli ve aksatılmadan periyodik yapılması gerekir. Dezenfeksiyonda doz çok önemli olup virüsü ve diğer bakterileri yok etmek isterken kimyasalların sağlığımızı bozabileceğini de unutmayalım." diye konuştu.