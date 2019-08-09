Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Armutlu ilçesinde denize açıldığı botun sürüklenmesinin ardından kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sudan çıkarıldı09 Ağustos 2019 Cuma 17:37
YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH Arama ve Kurtarma ekiplerince 4 gündür aranan Enes Çelenk'in (17) cesedi, Esenköy beldesi Kireçburnu mevkisinde dalgıçlar tarafından bulundu.
Ceset daha sonra dalgıçlar tarafından tekneye alınarak, kıyıya getirildi.
Arkadaşlarıyla kamp yapmak için 5 Ağustos'ta Armutlu'ya gelen Enes Çelenk, Keçikaya mevkisinden botla denize açılmıştı. Rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak, bottan atlayıp kaybolan genç için arama çalışması başlatılmıştı.
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