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Denizde erkek cesedi bulundu!

Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 09:44
Denizde erkek cesedi bulundu!

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denizde yüz üstü yatan bir şahıs gördüklerini ifade eden çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılırken sağlık ekipleri öldüğünü belirlediği şahsı cenaze aracıyla Gemlik Devlet hastanesi morguna kaldırdı.

Bulunan cesedin kimlik tespit ve olayın nedeniyle alakalı soruşturma Gemlik Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 09:44
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