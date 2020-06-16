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Aktüel

Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam savaşı veriyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 26 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:48:34 -
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yaşam savaşı veriyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 26 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alındı. Talihsiz gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Olay, saat 14.30 sıralarında Dinek Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hilmihan Ö. (26), açıklara doğru yüzmeye başladı. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu fark edilen Hilmihan Ö.’nün yardımına sahildekiler koştu. Genç daha sonra kıyıya çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hilmihan Ö.’yü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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