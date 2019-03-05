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Denizcilikte "Türk bayrağı" damgası

Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve teknelerde KDV oranını yüzde 1'e indiren ve ÖTV'yi sıfırlayan düzenleme denizcilikte yeni sayfa açtı- Türk sahipli olmasına karşın yabancı bayraklı faaliyet gösteren 6 bin 208 tekne, düzenlemenin ardından Türk bayrağı taktı

05 Mart 2019 Salı 11:00
Denizcilikte "Türk bayrağı" damgası

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve teknelerde katma değer vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indiren ve özel tüketim vergisini (ÖTV) sıfırlayan düzenleme etkisini gösterdi. Türk sahipli olmasına karşın yabancı bayraklı faaliyet gösteren 6 bin 208 tekne, düzenlemenin ardından "Türk bayrağı"na geçti.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, son 16 yılda denizciliğe yönelik önemli adımlar atıldı. Sektöre ÖTV'siz yakıt desteği verilirken, deniz taşımacılığına yönelik destekler ve üreticiye sağlanan kolaylıklarla Türk denizciliği hızlı gelişme gösterdi.

Gemi sanayisine 16 yıllık süreçte 3 milyar dolara yakın altyapı yatırımı yapıldı ve sektör yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştı.

Deniz ticaret filosu ise 2003'e göre 4 katın üzerinde büyüyerek, taşıma kapasitesi bakımından 8,8 milyon DWT'den 28,6 milyon DWT'ye ulaştı.

Türk deniz ticaret filosu, DWT bazında dünya deniz ticareti filosundan yüzde 110 daha hızlı büyüdü. Türkiye, halen tonajda filo büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer alıyor.

Sektöre 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt desteği sağlanırken, bugüne kadar geçen süreçte yaklaşık 7 milyar liralık ÖTV tahsil edilmedi ve bu yolla deniz taşımacılığına destek verildi.

- Türk bayrağına geçenlere büyük destek

Denizcilik sektörünün büyümesine yönelik çalışmaların yanı sıra, Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan teknelerin Türk bayrağına geçişini sağlayacak düzenlemeler de yapıldı.

Türk bayrağını cazip kılacak son adımla gümrük vergileri düzenlenmesine ek olarak KDV yüzde 1'e indirildi. Sektör ÖTV, damga vergisi, ithalat vergisi benzeri bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutuldu ve süre kısıtlaması koymaksızın yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk sahiplerine, Türk bayrağına geçiş için fırsat tanındı.

Söz konusu düzenleme sonrasında, Türk bayrağına çok hızlı bir geçiş yaşandı. Sektör istatistiklerine göre, 6 bin 208 Türk sahipli yabancı bayraklı tekne, Türk bayrağı taktı.

Ayrıca geçen yıl sonu itibarıyla 25 gemiye geçici olarak Türk bayrağından çıkma izni, 9 gemiye geçici olarak Türk bayrağı çekme izni verildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:00
  1. Faaliyet Raporu
  2. Türk bayrağına geçiş
  3. Türk denizciliği
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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