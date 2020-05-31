Denizciler turizm sezonundan ümitli

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını, deniz turizminin yaratacağı katma değerin bu sezon çok daha iyi anlaşılacağına inandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerden sonra günübirlik gezi teknelerine, Ege adaları ile Türk limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığına ve sportif su altı ve su üstü faaliyetlere yönelik tüm kısıtlamaların yarından itibaren kaldırılacağını hatırlattı.

Deniz turizmi sektörüne bereketli bir sezon dileyen Yusuf Öztürk, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler kapsamında daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar gezi tekneleri yarı yolcu kapasitesi ile çalışacaklar. Bu sezon tatil yapmak isteyenler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle daha izole bir turizmi tercih edecekler. Şimdiden hatırı sayılır bir talep gören Mavi Yolculuk'un, ticari teknelere ve marinalara ihtiyaç duydukları hareketi kazandıracağını düşünüyoruz. 2019 rakamlarıyla ekonomiye katkısı 7 milyar dolar olarak hesaplanan deniz turizminin yaratacağı katma değerin, bu turizm sezonunda çok daha önem kazanacağına inanıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizm sezonu için girişimlerini hatırlatan Öztürk, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'ye en çok misafir gönderen 70 ülkeye gönderdiği niyet mektupları ve yapılan ikili görüşmeler çok kıymetli. Yurt dışında Türkiye'nin tanıtımının etkin şekilde devam ettiğini görmekten mutluyuz. Türkiye, dünya turizmi için bir hazine. Sağlıklı, izole bir tatil, doğa, deniz, kum, güneş, tarih isteyen yurt dışından misafirlerimizin adresleri Türkiye olacaktır. 10 Haziran'da dış hat uçuşların başlaması ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarımız hareketlenecek. Bu noktada doğrudan uçuşlar çok önemli. Türk Hava Yolları ve özel uçak firmalarının yurt dışından doğrudan uçuşları artırarak, İzmir'i önemli bir aktarma merkezi yapmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.