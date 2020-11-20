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Teknoloji Denizaltı teknolojilerinde kritik adım... İlk yerli üretim olacak
Teknoloji

Denizaltı teknolojilerinde kritik adım... İlk yerli üretim olacak

Denizaltı teknolojileri kapsamında Türkiye'nin ilk yerli su spektrum ölçüm cihazı, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) iş birliği sonucu geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:41:00 -
Denizaltı teknolojilerinde kritik adım... İlk yerli üretim olacak

Üniversite-sanayi iş birliğiyle denizaltı teknolojilerine yönelik yeni bir ürün yerlileştirildi. Alanında ilk yerli üretim olan "Suyun Soğurma Kabiliyetini Analiz Etmek İçin Bir Su Altı Analiz Cihazı", Türkiye’nin denizaltı teknolojisinde elini güçlendirecek. STM ve BAU iş birliğiyle ortaya konulan cihaz, BAU İnovasyon ve Danışmanlık tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 1501 Projesi kapsamında geliştirilip üretildi.

Son zamanlarda Türkiye’nin deniz sahalarında artan etkinliğine destek sağlayacak gelişme, aynı zamanda denizaltılarda ve araştırma gemilerinde kullanımıyla su altı analizlerinin yapılması aşamasında dışa bağımlılığı azaltacak.

Hidrografik alanda ölçüm yapacak cihaz, aynı zamanda araştırma gemilerinde ve denizaltı sistemlerine entegre olan "CTD prob"lar (derinlik bazlı ses hızını hesaplama) yerine kullanılacak. Cihazın öne çıkan özellikleri ise mevcut ürünlerden 1500 metre derinlikte anlık ölçüm yapabilmesi, optik iletkenlik yönünden farklılaşması ve mevcut denizaltı platformlarında kullanılan aynı zamanda ithal edilen CTD probların yerine kullanılabilecek olması şeklinde sıralanıyor.

Bilimsel araştırmalara da katkı sağlayacak

Su Altı Optik Spektrum Cihazı, savunma sanayisine sunacağı katkının yanında Türkiye'nin oşinografi ve hidrografi alanlarında bilimsel araştırmalarını gerçekleştirebileceği bir ölçüm sistemi sunuyor. Cihazın dünyadaki benzer sistemlerden farkı ise suyun optik iletkenliğini dalga boyuna bağlı olarak gerçek zamanlı ölçmesi olarak öne çıkıyor.

Sualtı Optik Spektrum Cihazı ile yapılan ölçümlerde, suyun optik iletkenliğinin yanı sıra farklı derinlik seviyelerinde tuzluluk, sıcaklık ve basınç değerleri elde edilebilecek. Bu veriler hidrokarbon dağılımı, sudaki sesin hızı ve su kalitesi gibi birçok hidrografik bilgilerin hesaplanmasına olanak sağlıyor.

CTD prob ismiyle anılan bu cihazın en yaygın operasyonel kullanım alanı ise denizaltı gemilerinde gerçekleşiyor. Cihaz ve ölçümlediği veriler, denizaltının taktik ve harekat sahası uygulamalarında kritik önem taşıyor.

Cihaz, üretimin ardından satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış sonrası denizaltı platformlarına montaj ve entegrasyonunun yapılabilmesi için gerekli mühendislik ile alan uzmanlığının sağlanabilmesi amacıyla STM'ye lisanslandı.

 

 

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Yorumlar

rizeli

ALLAH RAZIOLSUN DAHA İYİLERİNİ YAPMATI NASİPETSİN AKLI VERSİN AMİN
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sizofren savar

BOŞ İŞLER BUNLAR.. CHP GİBİ HEYKEL YAPSANIZ BESLEME MEDYA HERGÜN ALKIŞLARDI SİZİ..  
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