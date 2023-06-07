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Medya Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak itiraf! Bir bir dökülüyorlar
Medya

Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak itiraf! Bir bir dökülüyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-07 17:14:00 -
Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak itiraf! Bir bir dökülüyorlar

Muhalif kanatta gelenin vurduğu, gidenin vurduğu Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şamar da CHP amigosu Deniz Zeyrek’ten geldi.

Muhalif kanatta gelenin vurduğu, gidenin vurduğu Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şamar da CHP amigosu Deniz Zeyrek’ten geldi. 

Kılıçdaroğlu’nun, iktidarı değiştirmek isteyen insanları koyun yerine koyduğu itirafında bulunan Zeyrek, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, bundan sonraki yol haritasını belirlerken, yaşadığı hezimetten başarı hikayesi çıkarmaya çalışanlara kulaklarını tıkamalı. TBMM’deki yemin törenini locadan izlemesini gösteren o yalnız ve üzgün fotoğrafına iyi bakmalı. “Neden başaramadık”, “Tayyip Erdoğan TBMM kürsüsünde Cumhurbaşkanlığı yemin ederken ben neden yemin törenini locadan izlemek zorunda kaldım” sorularının yanıtlarını samimiyetle aramalı. “Bana mecburlar. Ne yapsam, kimi aday yapsam desteklemek zorundalar” diyerek iktidarı değiştirmek isteyen insanları koyun yerine koymaktan vazgeçmeli.”

 
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