Deniz Türüç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç Fenerbahçe transfer

Fenerbahçe, geçen sezon sergilediği kötü performansı yeni sezonda telafi etmek için birbirin ardına transfer haberlerine imza atıyor. Fenerbahçe'nin son transferi Deniz Türüç olduğu iddia edildi. Deniz Türüç, FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynadı. 3 sezondur Kayserispor forması giyen Deniz Türüç, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Peki Deniz Türüç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç Fenerbahçe son dakika transfer haberleri.

Deniz Türüç kimdir?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır. Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur. Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır. Deniz'in şuan için bonservis ücreti 3 milyon Euro'dur.