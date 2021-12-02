  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Deniz taksiler sefere başladı
Ekonomi

Deniz taksiler sefere başladı

İstanbul’da Şehir Hatları A.Ş. tarafından üretimi yapılan deniz taksiler, yolcu taşımaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:12:00 -
Deniz taksiler sefere başladı

Şehir Hatları’nca geçen eylül ayında denize indirilen deniz taksilerden 10 tanesi bugün itibariyle yolcu alımına başlıyor. İBB’den yapılan açıklamaya göre, tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek “İBB Deniz Taksi” uygulaması ile rezervasyon yapılıp, en yakın iskeleye çağrılabilecek.

Açılış ücreti 100 TL

Deniz taksilerde açılış ücreti 100 TL olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek. Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 TL, Bostancı-Kınalıda 257,5 TL, Büyükada-Heybeliada 112,8 TL, Büyükada-Maltepe seferi ise 220 TL olacak. 7 gün 24 saat çalışacak deniz taksilerin mil başına ücret tarifeleri ise şu şekilde: 1 mil dahil açılış ücreti 100 TL, 1-4 mil arası mil başına 75 TL (4 mil dahil), 4-8 mil arası mil başına 60 TL (8 mil dahil), 8 mil sonrasında mil başı 48 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne yönde seyredecek? Kuyumculardan altın iddiaları
Ekonomi

Altın fiyatları ne yönde seyredecek? Kuyumculardan altın iddiaları

Altın fiyatlarında yaşanacak seyir merak edilirken, kuyumcular altın ile ilgili iddialarını açıkladı.

Gündem

"Ve oldukça farklı!" diyen Abdullah Ağar: Yatakta operasyon

Terör örgütü PKK'ya güçlü bir darbe daha vuruldu ve düzenlenen operasyonla terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularında..
Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş
Gündem

Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete DSP'den girmek istediğini, ancak Rahşan Ecevit'in SSK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay