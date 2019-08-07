Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış

Araştırmacılar, 1960'larda deniz seviyesinin yükselme oranındaki sıçramanın, çoğunlukla okyanuslar ısınırken oluşan genişleme anlamındaki termal kütlesel genleşmeden kaynaklandığını ortaya koydu.

Almanya'nın Siegen Üniversitesinden araştırmacı Sonke Dangendorf, "Son dönemin uydu verileri doğrultusunda tespit edilen hızlanma 1960'larda zaten başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir. Bu süreçte tespit edilen deniz suyu seviyesindeki artış ivmesinde baskın faktör buzların erimesi ve özellikle Grönland buz tabakasının artan kütle kaybı gibi gözüküyor. Ayrıca, Batı Antarktika buz tabakasında büyük kayıp, deniz seviyesinin yükselmesine giderek daha fazla katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Küresel deniz seviyesindeki artış hızlanıyor

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesinden bilim adamları, geçen yılın başında, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, 1990'larda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselen küresel deniz seviyesinin bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirlemişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezinin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3'ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etmişti.

Bilim adamları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.