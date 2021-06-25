Marmara Denizinde görülen deniz salyası hakkın yapılan araştırmalar devam ediliyor. Havaların ısınıp, tatil sezonun başlamasıyla deniz salyası konusu gündemden düşmüyor. Yazın denize girmek isteyen vatandaşlar deniz salyasının zararlı olup olmadığını merak ediyor.

Deniz salyası zararlı mı?

Deniz salyasıyla ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Sarı, ''Zehirli olmadığı için balık ve midyeler yenilebilir ama bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam. Temastan kaçınmalıyız.'' açıklamasını yaptı. Sarı, ''Organik bir oluşumdur zehirli değildir. Balık ve midye tüketmekte risk oluşturmaz'' dedi.

Deniz salyası hangi denizlerde var?

İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İzmit kıyılarına kadar birçok alanda deniz salyası görüdü. Bu bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. İstannbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, yoğun müsilajın etkisi altında.

Müsilaj Gemlik-Mudanya sahilli müslilajın en yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında geliyor. Deniz salyası Kurşunlu ve Altıntaş sahillerinde de var.