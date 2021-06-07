Deniz salyası nedir? Deniz salyası (müsilaj) neden olur? Deniz salyası neden meydana gelir? Deniz salyası nedenleri

Marmara Denizi'ni vuran müsilajla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği, belediye başkanlıkları ve ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge gönderdi. Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağı belirtildi

Genelgede Marmara Denizi'nde son günlerde sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte),deniz suyundaki durağanlık ve azot-fosfor bolluğuna bağlı olarak ortaya çıkan ve doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde müsilaj kirliliği görülmeye başlandığı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden bakanlık olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız, üniversitelerle beraber bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" demişti.

Deniz salyası (müsilaj) nedir?

Deniz sümüğü, deniz salyası ya da deniz müsilajı, denizlerde görülen sümük benzeri organik maddeler topluluğudur.

Deniz salyası nedenleri nelerdir?

Deniz sıcaklığının ani artışı

Denizin durağan olması

Denizlere atılan atıkların yoğun olması

Bilim insanları, iklim değişikliği ve kirliliğin çok çeşitli mikroorganizmalar içeren ve besin açısından zengin atık su deniz suyuna aktığında gelişebilen organik maddenin yayılmasına katkıda bulunduğu konusunda uyarmaktadır.

Deniz Salyası ilk ne zaman görüldü?

Kayıtlara göre Marmara Deniz'inde ilk deniz salyası, 2007 yılında görüldü.