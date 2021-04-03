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Yaşam Deniz salyası nedir?
Yaşam

Deniz salyası nedir?

Deniz salyası ne? İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu. İzmit Körfezi'nde yaşanan olayın ardından pek çok kişi deniz salyasının ne olduğunu araştırmaya başladı. Deniz salyası niye oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 13:53:00 -
Deniz salyası nedir?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı. Bu kapsamda, durumun araştırılmasına yönelik TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı. Analizler sonucu söz konusu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı. Peki, deniz salyası nedir neden olur?

Deniz salyası nedir?

Tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Fitoplankton denilen bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

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