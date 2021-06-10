Deniz salyası nasıl temizleniyor? Müsilaj temizliği nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. İlk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı, çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156,6 metreküp müsilaj temizlendi. Peki, müsilaj nasıl temizleniyor?

Deniz salyası nasıl temizleniyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 başlık halindeki çalışmayı da şu şekilde anlattı:"İlk olarak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. İkincisi de 3 ay içinde stratejik planı açıklayacağız. Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamı da koruma altına almış olacağız. Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız. 5'inci olarak arıtma tesislerini de ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz. 6'ncı eylemimiz Marmara Denizi'ne deşarj sistemini düzenleyeceğiz. 7'nci eylemimiz de arıtılan suların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapacağız. 8'inci eylemimiz ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız. 9'uncu eylemimiz de denizde atık su boşaltan gemilerle ilgili çalışmamız olacak. Şu anda da zaten bu şekilde suları tahliye edemiyorlar. Gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık suları tahliye edebilecekler. 11'inci eylemimiz tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız. 12'inci eylemimiz 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz.

13'üncü eylemimiz kıyıları kapsayacak şekilde bölgesel atık yönetimi ve deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız. "

Deniz salyası neden olur?

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında.